491 وفاة و12 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين، تسجيل 12 ألفًا و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و491 حالة وفاة، على مستوى البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع بذلك العدد الكلي لضحايا وباء كورونا في عموم البلاد منذ بداية الأزمة إلى 65 ألفًا و11 حالة وفاة، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات (أي مجموع الوفيات والمتعافين والحالات النشطة) مليونًا و855 ألفًا و737 حالة.وأوضحت وزارة الصحة أن 22 ألفًا و456 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مليون و115 ألفًا و617 شخصًا، بينما يُقدر عدد الحالات الإيجابية النشطة حاليًا بـ675 ألفًا و109 حالات.