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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

1093 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:22 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 147 ألفا و613 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة -في بيان- إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1210 حالات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية؛ للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6901 فحص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أوصت لجنة الطوارئ لمكافحة انتشار وباء كورونا في السجون اللبنانية، في ختام اجتماعها المنعقد اليوم، باستكمال عملية نقل عدد من المحبوسين احتياطيًا في مقار ومراكز الاحتجاز الشرطية، إلى السجون، وذلك بطريقة علمية تراعي المعايير الطبية التي تحد من خطر انتشار الوباء.

وتضمنت التوصيات متابعة العمل بجميع الإجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بشأن تخفيف الاكتظاظ في السجون والمراكز الشرطية، والإسراع في توفير المعدات اللازمة في سبيل تطوير عقد جلسات المحاكمات والاستجوابات عن بُعد بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت ضرورة التشدد في الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحتجزين الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المُزمنة، مناشدة وزارة الصحة تسهيل توفير الأسرّة الكافية للسجناء المصابين بالوباء في المستشفيات الحكومية والخاصة لتلقي العلاج اللازم والسريع.

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