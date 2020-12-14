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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:27 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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تداول ميناء دمياط اليوم الاثنين 22 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15066 طنا تشمل: 249 طن كحول و1250 طن كسب صويا و2445 طن يوريا و724 طن نترات معبأ و10398 طن ملح.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25219 طنا تشمل: 17809 طن قمح و6559 طن حديد و851 طن خردة.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 232 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (طماطم وخس وفاصوليا ) وحاصلات زراعية (بصل وفول سودانى وكراوية وشطة وبردقوش ولب سوبر ) وفواكه ( برتقال ويوسفى وبلح وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعوديه وباكستان وسلوفينيا وانجلترا وسنغافورة وامريكا والمانيا واندونيسيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 699 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1575 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168015 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21460 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 4261 شاحنة.

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