غدًا.. ندوة لشرح كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا لمحامي منية النصر

أعلنت نقابة محامي شمال الدقهلية، اليوم الاثنين، عن استمرار تعميم الندوة الخاصة بكيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، لكافة محامي الفرعية والجزئيات، وسيتم عقدها غدًا الثلاثاء لمحامي منية النصر.حيث صرح أحمد منصور، أمين صندوق نقابة محامي شمال الدقهلية، بأن الفرعية حددت غدًا الثلاثاء، موعدًا لعقد محاضرة للسادة محامي منية النصر؛ لشرح طريقة تقديم الإقرار الضريبي بالطريقة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الندوة يحاضر فيها أحمد طه مدير عام بضرائب المنصورة ومنسق الندوات، والدكتور خالد دويدار محاضر الندوة.وأضاف وكيل الفرعية، أن المحاضرة ستعقد بغرفة المحامين بمحكمة منية النصر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والدعوة عامة لجميع محاميي الجزئية، منوها إلى أن أعضاء الندوة ستتم بحضور أعضاء مجلس الفرعية.