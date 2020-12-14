السعودية تشيد بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، باعتباره منعطفًا مهمًا في تاريخ السودان، وأساسًا لدعم استقراره وتعافي اقتصاده ورخاء شعبه، وإعادته لمكانه الصحيح في إطار محيطه العربي والإقليمي والدولي.وثمنت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الإثنين- جهود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخصوص، داعية الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء في عملية إعفائه من الديون.وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة -انطلاقًا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطها بالسودان- ماضية في بذل مساعيها الحميدة لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لضمان أمن السودان وتنميته، وتحقيق الرخاء والازدهار لشعبه الشقيق.