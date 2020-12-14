رئيس جامعة الإسكندرية يعلن استمرار الدراسة غدًا: لا تعطيل

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الدراسة مستمرة غدًا الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، بجميع كليات ومعاهد الجامعة وفقا للجداول الدراسية المعلنة، ولا يوجد تعطيل للدراسة.جاء ذلك بعدما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء بمدارس الإسكندرية، وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.