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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيرمونت تعلن انطلاق تصويت المجمع الانتخابي الأمريكي وتمنح أصواتها لبايدن

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:38 م
بايدن
بايدن
وكالات
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أصبحت ولاية فيرمونت، وهي ولاية صغيرة في شمال شرق الولايات المتحدة، أول ولاية تبدأ عملية التصويت الرسمي للمجمع الانتخابي الأمريكي للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، حيث أدى مندوبو الولاية اليمين الدستورية ومنحوا أصواتهم الثلاثة لجو بايدن للرئاسة وكمالا هاريس لمنصب نائب الرئيس.

وترأس وزير خارجية الولاية جيم كوندوس المراسم القصيرة الذي أقيم بهذه المناسبة.

ويجتمع بشكل عام المندوبون البالغ عددهم 538 في برلمانات الولايات الأمريكية الخمسين، وفي واشنطن على مدار اليوم. وسيتم بث عملية التصويت مباشرة.

وتقام عادة سلسلة مماثلة من الاحتفالات، ولكن هذا العام تجري عملية التصويت هذه تحت مراقبة اشد حيث يرفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بأنه خسر انتخابات نوفمبر الماضي.

ويوزع نظام المجمع الانتخابي الأصوات على كل ولاية بناء على حجم السكان.

ويكون الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أصوات أكثر من 270 مندوبا.

وقد فاز بايدن في الانتخابات وصدقت الولايات على النتائج لصالحه.

في حين أن معظم الولايات لديها قوانين تلزم المندوبين بنتيجة التصويت الشعبي في أراضيها، فإن البعض لا يفعل ذلك، مما قد يخلق مجالا للجدل إذا قرر بعض المندوبين التمرد، وفي التاريخ الحديث لم يتحول هذا الأمر إلى قضية مؤثرة.

وستكون الخطوة التالية في الكونجرس في 6 يناير، عندما يصادق المشرعون على تصويت المجمع الانتخابي.

ومن المقرر أن يؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين في 20 يناير، وحتى الآن، لم يعرض ترامب لقاء بايدن، لكن إدارته بدأت العمل مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب.

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