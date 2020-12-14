بعد فرض عقوبات على أنقرة.. أمريكا تتطلع للتوصل إلى حل مع تركيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها تتطلع إلى التوصل إلى حل لقرار تركيا شراء نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي من روسيا، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على أنقرة.وقال كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي وحظر الانتشار للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "هذا القرار لم يترك لنا بديلا.. نأمل أن تكون الحكومة التركية مستعدة للتواصل معنا في محاولة إيجاد حل لهذا الأمر".