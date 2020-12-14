بعد فرض عقوبات على أنقرة.. أمريكا تتطلع للتوصل إلى حل مع تركيا
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:36 م
وكالاتطباعة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها تتطلع إلى التوصل إلى حل لقرار تركيا شراء نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي من روسيا، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على أنقرة.
وقال كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي وحظر الانتشار للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "هذا القرار لم يترك لنا بديلا.. نأمل أن تكون الحكومة التركية مستعدة للتواصل معنا في محاولة إيجاد حل لهذا الأمر".
وقال كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي وحظر الانتشار للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "هذا القرار لم يترك لنا بديلا.. نأمل أن تكون الحكومة التركية مستعدة للتواصل معنا في محاولة إيجاد حل لهذا الأمر".