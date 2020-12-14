الشريف يتابع إخماد حريق «مخزن روما» في ميناء الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، من داخل ميناء الإسكندرية، أعمال إخماد الحريق الهائل الذى اندلع بأحد المخازن بالميناء، والذى بدأ منذ الساعة الرابعة عصرا.وفي سياق متصل؛ أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان صادر عنها أنه في تمام الساعة 15.50 من مساء اليوم حدث اندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، وأن المخزن مكون من أرضي وأربعة طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.وأوضح البيان أنه في تمام الساعة 16.00 تم وصول سيارات الحماية المدنية وبدأ التعامل مع الحريق وتم الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، ويتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي عدد 16 سيارة إطفاء.كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى، وقد حدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك.فيما نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية في السيطرة على الحريق.