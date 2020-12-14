تونس تشيد بدور فرنسا في مواجهة كورونا

ثمّن رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، دعم فرنسا لبلاده ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن شكره لوقوف السلطات الفرنسية مع تونس في مواجهة جائحة "كورونا".وأعرب رئيس الحكومة التونسية -خلال لقائه، اليوم الاثنين في باريس، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي- عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا؛ وهو ما تؤكده زيارات العمل المتواصلة لمسؤولين تونسيين إلى فرنسا، وآخرها زيارة العمل والصداقة التي أجراها رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد لفرنسا يومي 22 و23 يونيو الماضي.وأشار المشيشي إلى أهمية العمل على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين في إطار مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الفرنسية ودورها في مد جسور التواصل بين الشعبين.من جانبه، عبر رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، عن استعداد بلاده لمرافقة تونس في تدعيم علاقات الصداقة والتعاون القائمة مع فرنسا في كل المجالات الاستثمارية والتربوية والثقافية.