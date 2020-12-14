الغيطي ودنيا عبد العزيز يعزيان داليا البحيري

قدم كل من الفنانة دنيا عبد العزيز، والإعلامي محمد الغيطي، والفنان إيهاب فهمي، واجب العزاء، في المهندس محمود البحيري والد الفنانة داليا البحيري، والمقام بدار مناسبات مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.وبدأ العزاء منذ قليل مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث حرص الجميع على ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي.وكان المهندس محمود البحيري قد وافته المنية صباح يوم الأربعاء الماضي، وشيعت جنازته بعد صلاة المغرب من مسجد الصديق بمساكن شيراتون.