إحالة المتهمة بسرقة المصوغات الذهبية بالسلام إلى الجنايات

أمرت نيابة السلام، اليوم، بإحالة المتهمة بسرقة المصوغات الخاصة بكبار السن بالسلام، لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمة "إلهام. م" أقرت بارتكابها جريمة سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بكبار السن مستخدمة آلة حادة، كما أقرت بارتكابها وقائع السرقة فى الأماكن المزدحمة كالأسواق والمحال التجارية.وأقرت المتهمة بسرقتها مصوغات ذهبية تعدى ثمنها الـ ٥٥ ألف جنيه.كانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بسرقة مصوغاتهم الذهبية بأسلوب المغافلة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها، وأقرت بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.