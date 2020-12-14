بدء تبادل الأسرى بين أرمينيا وأذربيجان في ظل الهدنة بين الجانبين

بدأت اليوم الاثنين عملية تبادل الأسرى بين القوات الأرمينية والأذربيجانية بعد قرابة شهر من إعلان هدنة بين الجانبين بوساطة روسية، في أعقاب القتال الذي استمر على مدار أسابيع للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها بينهما.وأكدت أذربيجان بدء تبادل الأسرى، حيث أعلن مسئولون في باكو أسماء اثنين من الأسرى تأكد أنهما سوف يعودان إلى بلادهما في أذربيجان.ولم يعرف بعد عدد الأسرى الذي سوف يجري تبادلهم واتهمت ارمينيا اذربيجان مؤخرا بتعطيل تبادل الأسرى.جدير بالذكر أن ناجورنو كاراباخ هي جزء من اذربيجان، ولكنها ظلت فعليا خاضعة لقوات موالية لأرمينيا لنحو ثلاثة عقود.وشنت اذربيجان هجوما على ناجورنو كاراباخ في سبتمبر الماضي بدعم من تركيا، ونجحت في استعادة مساحات من المنطقة المتنازع عليها حتى توسطت روسيا لإبرام هدنة بين الجانبين في التاسع من نوفمبر الماضي.ورغم أن الوضع النهائي لمنطقة ناجورنو كاراباخ مازال غير واضح، إلا أن أذربيجان احتفلت بالوضع الذي توصلت إليه باعتباره انتصارا، فيما خرجت المظاهرات ضد الحكومة في ارمينيا ووجهت لها اتهامات بالاستسلام.وأسفرت المواجهات عن وفاة أكثر من 4600 شخص من الجانبين، وأعلنت أرمينيا حالة حداد عام في الدولة منذ يوم السبت الماضي.ورغم صمود الهدنة إلى حد كبير، إلا أنه تواترت تقارير عن سقوط قتلى ومصابين مطلع الأسبوع بعد تعرض موقع عسكري في ناجورنو كاراباخ لهجوم يوم الجمعة. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسئولية عن تجدد العنف.