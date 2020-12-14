خبير بيئي يضع روشتة لإنهاء «مشكلة المخلفات»

أكد الخبير البيئي مجدي علام ضرورة وجود بنية أساسية تشمل محطات وسيطة لجمع مخلفات الشوارع والمنازل للانتقال إلى المقلب العمومي، وزيادة عدد المحطات لاستيعاب القمامة.وأضاف علام لـ«الدستور»: «لو الزبالة بتتاخد من البيت للمحطات مش هيبقى عندنا مشكلة في المخلفات».وأشار إلى ضرورة وجود سيارات مخصصة لجمع القمامة داخل المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، لافتًا إلى أنَّ المقالب العمومية تحتاج إلى إعادة تأهيل ووجود معدات فرز وتدوير.وكانت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد زارت اليوم الإثنين محافظة كفر الشيخ؛ لافتتاح وتفقد عدد من برامج البنية التحتية المدعومة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة للنهوض بمنظومة المخلفات في المحافظة، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بصحة المواطن المصري وتحسين الأوضاع البيئية والصحية وإبراز الوجه الحضاري الذي يليق بمصر.