المجمع الانتخابي يمنح بايدن 146 صوتًا مقابل 103 لترامب

منح المجمع الانتخابي الأمريكي، الإثنين، الرئيس المنتخب جو بايدن 146 صوتا مقابل 103 أصوات للرئيس دونالد لترمب.وكان المجمع الانتخابي الأمريكي أثبت فوز جو بايدن المرشح للرئاسة الأمريكية في إلينوي ونيفادا ونيوهامشير وديلاوير بـ36 صوتا.وعلى الصعيد الآخر صوَّت المجمع الانتخابي لدونالد ترامب في إنديانا وأيوا ومسيسبي وأركنساس بـ56 صوتًا.واجتمع مندوبو المجمع الانتخابي الأمريكي الذين يمثلون الولايات الخمسين والعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الإثنين، للإدلاء رسميًا بأصواتهم بشأن انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في ظل مخاوف من تعثر هذا الإجراء وإثارة احتجاجات من جانب أنصار ترامب على هذا الإجراء.