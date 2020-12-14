نتيجة انتخابات النواب رسميا بدمياط

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بصورة رسمية أسماء الفائزين في انتخابات مجلس النواب عن محافظة دمياط، وهو ضياء الدين داود وضياء الدين علي بصل في الدائرة الأولى على المقاعد الفردية.كما أعلنت فوز حسن عبد الوهاب عيسى ومحمود نجيب مشعل على المقاعد الفردية في الدائرة الثانية.وأعلنت أيضا فوز محمد الحمادي الحصى وأسامة العبد وإيفلين متى بطرس ورحاب موسى وهناء فاروق وعلى العساس على مقاعد القائمة.