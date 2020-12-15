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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:06 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يطمئن المواطنين يوميا عن حالة الطقس قبل مغادرة المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا، ونأتي لكم بتفاصيل درجات الحرارة وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي لكم.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد محافظات مصر تغيرًا في حالة الطقس بشكل متغير تمامًا يوميًا ليسود اليوم الثلاثاء 15 - 12 - 2020 القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية طقسًا معتدلاً مع بعض الرياح النشيطة التي تحمل الرمال والأتربة نهارًا، ودافئًا على جنوب الصعيد وشمال الصعيد وجنوب سيناء لتحمل الرياح الرمال والأتربة، دافئ على والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، وقد تكون هناك اضطرات على الملاحة البحرية على خليج السويس، وتشهد القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد البرودة ليلاً.

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وعن سقوط الأمطار في المحافظات:
1 - أمطار خفيفة بنسبة (20% تقريبًا) مساء على مناطق من القاهرة الكبرى.
2 - أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (مطروح - السلوم - الإسكندرية - رشيد - بلطيم).
3 - متوسطة على مناطق من (دمياط - بورسعيد).
4 - خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس).

وعن الرياح:
1 - البحرالمتوسط فتكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار الى أربعة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

2 - النسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى جميع المحافظات

العظمى الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 20 15
الإسكندرية 19 14
تصل الحرارة في وادى النطرون 19 15
طنطا 20 15
تصل الحرارة في شبين الكوم 20 15
دمنهور 19 14
تصل الحرارة في بلطيم 19 15
مطروح 19 13
تصل الحرارة في السلوم 18 10
سيوة 19 11
تصل الحرارة في بورسعيد 21 15
دمياط 21 15
تصل الحرارة في الزقازيق 20 15
المنصورة 19 14
تصل الحرارة في الاسماعيلية 20 15
السويس 20 15
تصل الحرارة في العريش 21 15
رفح 21 15
تصل الحرارة في راس سدر 20 18
نخل 18 09
تصل الحرارة في نويبع 22 19
طابا 20 17
تصل الحرارة في كاترين 15 06
الطور 24 18
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 18
الغردقة 24 15
تصل الحرارة في مرسى علم 24 14
الفيوم 20 12
تصل الحرارة في بنى سويف 20 12
المنيا 21 11
تصل الحرارة في أسيوط 22 11
سوهاج 23 12
تصل الحرارة في قنا 22 12
الأقصر 23 12
تصل الحرارة في أسوان 25 13
ادفو 25 14
تصل الحرارة في أبوسمبل 25 14
الوادى الجديد 23 11
تصل الحرارة في شلاتين 28 17
أبورماد 26 17
تصل الحرارة في حلايب 25 18
رأس حدربة 26 18

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