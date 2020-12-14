حقيقة نقص الأكسجين بـ«حميات الإسماعيلية»

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول نقص الأكسجين المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا بمستشفى حميات الإسماعيلية عار تمامًا عن الصحة.وأضاف السقعان في بيان صحفي: أن مستشفي الحميات به ٢ تانك كل تانك سعته ٦٠٠٠ م٣، وتقوم شركة توريد الأكسجين بالتوريد اليومي، وأن ما يتردد عار تمامًا من الصحة، مطالبًا الجميع بتحري الدقة والمصداقية فيما ينقلون.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تحمل استغاثات للمواطنين، تؤكد نقص الأكسجين وعدم توافره للمرضى.