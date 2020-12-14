لبنان على خطى تيتانيك

فى حوار نشرته جريدة «لو فيجارو» أمس الأول، الأحد، وصف جان إيف لو‬دريان، وزير الخارجية الفرنسى، الانهيارين السياسى والاقتصادى، اللذين يشهدهما لبنان، بأنهما يشبهان غرق السفينة «تيتانيك» لكن دون موسيقى. ولعلّك تعرف أن الفرقة الموسيقية، التى كانت على متن «تيتانيك»، استمرت فى العزف حتى ابتلع المحيط الأطلسى كل أفرادها، مع السفينة المنكوبة.

الوصف، بكل أسف، نراه مناسبًا، والأرجح هو أنه تمهيد تشاؤمى لثالث زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إلى لبنان، منذ انفجار مرفأ بيروت، الذى دمّر مساحات شاسعة من المدينة، وأودى بحياة نحو ٢٠٠ شخص، فى أغسطس الماضى. وما قد يزيد جرعة التشاؤم، أن الزيارة، التى تستمر يومين، ستبدأ بعد ٢٤ ساعة من تحقيق مرتقب، أو محتمل، مع حسان دياب، رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل، رئيس حكومة تسيير الأعمال!

لو لم يجد جديد، سينتقل قاضى التحقيق فى قضية انفجار المرفأ، الإثنين المقبل، إلى مقر رئاسة الحكومة للتحقيق مع دياب، فى اتهامه، ووزراء سابقين، بالإهمال والتقصير والتسبب فى وفاة وإيذاء مئات الأشخاص، «بعد التثبت» من تلقيهم «عدة مراسلات خطّية تحذرهم من المماطلة فى إبقاء نترات الأمونيوم فى حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافى الانفجار المدمر وأضراره الهائلة».

نذكرك، لو كنت نسيت، أن ٢٧٥٠ طنًا، من تلك المادة شديدة الانفجار، ظلت فى مخازن المرفأ لمدة تتراوح بين ٦ و٧ سنوات، دون أن يعرف أحد مالكها، الذى لا يزال مجهولًا، بحسب تصريحات كل من كانت لهم صلة بالشحنة، بعد انفجارها: قبطان الباخرة التى حملتها، الشركة الجورجية التى أنتجتها، وشركة تصنيع المتفجرات الموزمبيقية التى طلبتها ولم تدفع ثمنها!

التحقيقات تهدف إلى تحديد المسئوليات، وحصر الأشخاص، الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة فى المرفأ، لكن الادعاء على رئيس حكومة تسيير الأعمال أثار جدلًا حادًا، واتهم بعض الأطراف «التيار الوطنى الحر»، الذى يترأسه جبران باسيل، صهر الرئيس اللبنانى، ميشال عون، بالوقوف خلفه، وقيل إن الادعاء جاء مخالفًا لرسالة تلقاها مجلس النواب من قاضى التحقيق. هذه الأطراف، ربطت توقيت الادعاء بالجولة الأخيرة من مشاورات تأليف الحكومة، التى عادت إلى نقطة الصفر، بسبب إصرار «عون» على حكومة يغلب عليها الحضور الحزبى، حتى يسيطر على «الثلث الضامن»، فى مقابل إصرار الحريرى على عدم التنازل عن الصيغة التى طرحها، ويرى أن أى تعديل سيؤدى حتمًا إلى فشل المبادرة الفرنسية.

«دياب»، الذى تقدم باستقالته بعد تفجير المرفأ، وصف توجيه الاتهام له بأنه «استهداف» لموقع رئاسة الحكومة، وأكد أنه «مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسئول والشفاف» مع هذا الملف، وبعد زيارة تضامنية إلى مقر رئاسة الحكومة أكد سعد الحريرى، رئيس الوزراء المكلف، أنّه «لن يقبل بابتزاز رئاسة الحكومة»، مؤكدًا رفضه «المطلق للخرق الدستورى الواضح والفاضح الذى ارتكبه القاضى بالادّعاء على رئيس الحكومة»، ورأى الحريرى أنّ «الدستور واضح، فرؤساء الحكومات يمْثُلون فقط أمام محكمة خاصة يُشكّلها المجلس النيابى».

اللافت، أن «حزب الله» حليف «التيار الوطنى الحر» انتقد الادعاء على «دياب» والوزراء السابقين، وشدّد، فى بيان، على ضرورة أن تكون كل الإجراءات التى يتخذها قاضى التحقيق بعيدة عن السياسة ومطابقة للدستور، وأن يتم الادعاء على «أسس منطقية وقانونية»، معتبرًا أن هذه الأمور كانت غائبة فى الإجراءات الأخيرة.

رؤساء الحكومة السابقون رفضوا، أيضًا، ما وصفوه بـ«المسّ بمقام رئاسة الحكومة»، فكتب تمام سلام، فى حسابه على «تويتر» أنّ «رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لأى كان». ورأى نجيب ميقاتى أن الحق «ليس استهداف أشخاص بعينهم افتراءً». واتهم فؤاد السنيورة قاضى التحقيق بأنه «يخالف الدستور ويتخطى صلاحياته ويخالف مبدأ فصل السلطات الدستورية»، وقال إنه لا يمكن أن «تتم التحقيقات بشكل حيادى وصحيح إلا من خلال العودة إلى المطالبة بتحقيق تجريه لجنة تحقيق دولية». وربما فات على «السنيورة» أن قضية اغتيال رفيق الحريرى، رئيس الوزراء الأسبق، ظلت متداولة لمد ١٥ سنة، وانتهت بأن عاقبت المحكمة الدولية، الأممية، شبحًا، مجهول العنوان، بزعم أنه المذنب الوحيد!.

قضية اغتيال الحريرى، كما نتصور، أقل تعقيدًا من قضية مرفأ بيروت المليئة بالألغاز، الوثائق المفقودة، والأنشطة السرية لشبكة شركات غامضة تنتشر فى أنحاء مختلفة من العالم. ولا نعتقد أن التحقيقات الجارية، سواء مع رئيس الوزراء أو الخفراء، قد تسفر عن شىء، ما لم يتم حل الأزمة الأكبر: أزمة تغييب الدولة لصالح منظومة أقوى، أخضعت غالبية، إن لم تكن كل، قراراتها ومشروعاتها وقوانينها لمنطق الصفقات، وجعلت مصيرها المحتوم هو نفسه مصير السفينة تيتانيك، فى غياب الفرقة الموسيقية التى حاولت تهدئة الركاب قبل الهلاك الوشيك!

