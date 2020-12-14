ماجد المصري وهاني رمزي يعزيان في والد داليا البحيري

قدم الفنان هاني رمزي وماجد المصري والفنانة نهال عنبر واجب العزاء في المهندس محمود البحيري والد الفنانة داليا البحيري والمقام بدار مناسبات مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.وبدء العزاء منذ قليل مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث حرص الجميع على ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي.وكان المهندس محمود البحيري قد توفته المنية صباح يوم الأربعاء الماضي، وشيعت جنازته بعد صلاة المغرب من مسجد الصديق بمساكن شيراتون.