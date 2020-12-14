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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أونتاريو الكندية تبدأ التطعيم ضد كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:47 م
التطعيم
التطعيم
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أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الإثنين، أنها أعطت رسميا الجرعات الأولى من لقاح (كوفيد- 19) التابع لشركة "فايزر" إلى خمسة من العاملين في الخطوط الأمامية في مدينة تورونتو، كبرى مدن كندا.

ويعمل كل من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مركز ريكاي في تورنتو، الذي تأسس لأول مرة في عام 1988، كأول دار رعاية متعددة اللغات وغير ربحية في كندا.

وقال مكتب رئيس وزراء المقاطعة، دوج فورد، في بيان: "إن تلك الشراكة ستصل إلى معلمها المهم التالي اليوم، حيث تبدأ اللقاحات الأولى في المقاطعة.. كانت المقاطعة تستعد لهذا اليوم منذ شهور، ونحن مستعدون للمضي قدما"، مضيفا: "حان الوقت لبدء تطعيم سكان أونتاريو، لقد حان الوقت لوضع حد لوباء كوفيد- 19".

وكان من المقرر أن تتلقى المقاطعة 6000 جرعة من اللقاح في نهاية هذا الأسبوع، وتخطط لمنحها لما يقرب من 2500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في المرحلة الأولى من خطة التحصين.

كانت الدفعة الأولى من اللقاحات ضد (كوفيد- 19) قد وصلت كندا، أمس الأحد، وبدأت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم عملية توزيعها على كافة المقاطعات الكندية.

وأفادت السلطات الصحية في مقاطعة كيبيك بأن الجرعات الأولى من لقاح فايزر- بيونتيك الأمريكي-الألماني ستكون لتطعيم الأفراد من العجزة في شكل خاص، وطاقم العمل في كل من مركز "مايمونيديس" للرعاية الطويلة الأمد في مدينة مونتريال ومركز ان أنطوان للرعاية الطويلة الأمد في العاصمة كيبيك، علما أن هذين المركزين تابعان لهيئة الصحة العامة في كيبيك، ويُعطى كل شخص جرعتين من اللقاح بفارق ثلاثة أسابيع بينهما.

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