السعودية: محادثات مع جنوب إفريقيا حول القضايا المشتركة

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن حكومة المملكة العربية السعودية تتطلع لنجاح جمهورية جنوب إفريقيا، من خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي، في تجاوز الأزمات السياسية في القارة الإفريقية ومواجهة التحديات الاقتصادية والصحية، التي تسببت بها جائحة كورونا.جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم الإثنين، بمناسبة زيارة وزير الخارجية السعودي لجمهورية جنوب إفريقيا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.وقال البيان: "إنه في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا، قام الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، بزيارة رسمية إلى جمهورية جنوب إفريقيا، التقى خلالها الرئيس سيريل راما فوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وبنظيرته وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور".وأكد وزير الخارجية السعودي أن المحادثات الرسمية مع وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا شهدت توافقًا حيال العديد من الموضوعات، حيث تناولت شتى مجالات التعاون والتنسيق الثنائي، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط ودور المملكة المهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن فيه، كذلك دور المملكة الفعال، من خلال رئاستها الدورة السابقة لمجموعة العشرين، وفي الاستجابة العالمية لمكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا.