المجمع الانتخابي: 36 صوتا لبايدن مقابل 56 لترامب

أثبت المجمع الانتخابي الأمريكي فوز جو بايدن المرشح للرئاسة الأمريكية في إلينوي ونيفادا ونيوهامشير وديلاوير بـ36 صوتا.وعلى الصعيد الآخر صوَّت المجمع الانتخابي لدونالد ترامب في إنديانا وأيوا ومسيسبي وأركنساس بـ56 صوتًا.واجتمع مندوبو المجمع الانتخابي الأمريكي الذين يمثلون الولايات الخمسين والعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الإثنين، للإدلاء رسميًا بأصواتهم بشأن انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في ظل مخاوف من تعثر هذا الإجراء وإثارة احتجاجات من جانب أنصار ترامب على هذا الإجراء.وتعد هذه واحدة من الخطوات الأخيرة لإنهاء العملية الانتخابية وإنهاء مساعي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لإبطال نتائج انتخابات 3 نوفمبر الماضي الرئاسية.ويأتي هذا الإجراء الدستوري، الذي يحدث عادة بصورة روتينية عقب الانتخابات، في ظل ظروف مختلفة بعد هذا الموسم الانتخابي في ظل تشكيك ترامب في شرعية هذه الانتخابات، وبعد أن شن حملة طعون قضائية، لم يستند فيها إلى دليل، على حدوث عمليات تزوير فيها، وقد خسر تلك القضايا، لكن هناك من يسانده من حزبه الجمهوري وبعض المسؤولين.