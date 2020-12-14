فضل شاكر يطرح «ابقى قابلني» على يوتيوب (فيديو)

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر، مساء اليوم، أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "ابقى قابلني"، ويغنيها فضل باللهجة المصرية، وذلك عبر يوتيوب.الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع الموسيقي عمرو الخضري.وكان شاكر طرح مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "للحين عايش"، التى غناها باللهجة الخليجية عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد الصانع، ألحان عبدالقادر هدهود، توزيع أحمد أسدى، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام إياد النقيب.وأطلق المطرب اللبناني مؤخرًا أغنية "ذهب الليل" بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لتكون بطاقة معايدة للأطفال بيومهم العالمي، باعتبارهم شريحة مهمة فى المجتمع.