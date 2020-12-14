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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بريطانيا تكتشف سلالة جديدة سريعة الانتشار من كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:31 م
وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
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قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الإثنين، إنه تم رصد سلالة جديدة سريعة من فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، قد تكون مرتبطة بالزيادة السريعة في الحالات المسجلة بجنوب إنجلترا.

ونسبت صحيفة تلجراف البريطانية إلى هانكوك قوله أمام مجلس العموم إنه بفضل بفضل قدرات بريطانيا في مجال الجينات، تم رصد هذه السلالة التي قال إنها "تتزايد بسرعة".

وأضاف أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من السلالات السابقة.

وأردف يقول: "لقد حددنا حاليًا أكثر من 1000 حالة إصابة بهذه السلالة معظمها في جنوب إنجلترا، على الرغم من تحديد الحالات فيما يقرب من 60 منطقة مختلفة"، موضحا: "الأعداد تتزايد بسرعة".

وجاءت تصريحات هانكون في الوقت الذي انتقلت فيه لندن إلى المستوى الثالث من الإغلاق اعتبارًا من بعد غد الأربعاء، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال هانكوك إن الحكومة تتابع "باهتمام شديد" ما يحدث، والحالات الآخذة في الارتفاع في وسط لندن، مضيفا: "أتفهم التأثير على الاقتصاد، لكن النصيحة العامة الواضحة للغاية هي أن مناطق لندن يجب أن تتحرك معًا، لأن جميع المناطق تشهد زيادة في الحالات، ونحن بحاجة إلى وقف ذلك".

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