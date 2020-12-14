طبعة جديدة من رواية «الحفيدة الأمريكية» لـ إنعام كجه جى

صدرت حديثًا عن منشورات إنترلنك طبعة أمريكية جديدة من رواية "الحفيدة الأمريكية" للروائية إنعام كجه جي.الرواية صدرت بعد نفاد طبعة بلومزبيري البريطانية، كما ذكرت الروائية كجه جي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتامعي "فيسبوك"، كما يشار إلى أن الرواية ترجمتها ناريمان يوسف.يذكر أن الحفيدة الأمريكية رشحت لجائزة بوكر للرواية العربية 2009، وتدور أحداثها في العراق بعد الاحتلال الأمريكي، من خلال عيني شابة أمريكية عراقية الأصل سبق لوالدها أن فرّ هربًا من القمع، تعود إلى بلدها للعمل كمترجمة مع الجيش المحتل، فيوقظ فيها المكان الذي وصلت إليه بدافع البحث عن مصدر للرزق ذكريات وأشجانًا، ظنت لفترة طويلة أنها نسيتها، تدفعها لمواجهة ذاتها وإعادة ترتيب أولوياتها الروحية من جديد.