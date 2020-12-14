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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يبحث تحقيق الانضباط بمواقف السيارات والأسواق

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:32 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا لبحث مستجدات الموقف التنفيذي فيما يتعلق بخطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمة وتحقيق الانضباط بمواقف السيارات والأسواق.

جاء ذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف اللواء وليد البيلي، ومدير شرطة المرافق، ومدير مباحث المرور، ومدير مشروع المواقف.

وناقش محافظ بنى سويف الإجراءات المنفذة والتي سيتم تنفيذها لتحقيق انضباط الخدمة بموقف محي الدين الذي يعتبر أهم وأكبر موقف بالمحافظة، مطالبًا المعنيين من المواقف والمرور والوحدة المحلية بالتنسيق الدائم لتطبيق القانون وضبط الخدمة داخل السوق، ووضع حلول وبدائل مناسبة لكل المشكلات والتحديات التي قد تواجه أو تطرأ على الخدمة بالسوق.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتأهيل سوق ترعة البوصة بمدينة بني سويف وإجراءات نقل الباعة إليه من الأسواق العشوائية ترعة البوصة، على مصباح، وجسر إسلام، حيث قد تم حصر 66 اسما عن طريق لجان ميدانية متعددة من المحافظة، وجار استكمال إجراءات تسكينهم كمرحلة أولى ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة الأسواق العشوائية من خلال توفير أسواق حضارية مجهزة.
محافظ بنى سويف يبحث تحقيق الانضباط بمواقف السيارات والأسواق
محافظ بنى سويف يبحث تحقيق الانضباط بمواقف السيارات والأسواق
محافظ بنى سويف يبحث تحقيق الانضباط بمواقف السيارات والأسواق
محافظ بنى سويف يبحث تحقيق الانضباط بمواقف السيارات والأسواق

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