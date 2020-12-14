حنان ترك تضع صوتها على حلقات «نونة الشعنونة»

بدأت الفنانة حنان ترك في وضع صوتها الدوبلاج على حلقات "نونة الشعنونة"، استعدادا لعرضها في موسم رمضان 2021."نونة" هي بطلة مجلة أطفال كانت قد أصدرتها حنان ترك لسنوات قبل أن تتوقف، وظلت تفكر في تحويلها إلى مسلسل رسوم متحركة.وشخصية "نونة" ستكون خليطًا بين شخصيات قدمتها من قبل، وحققت نجاحا عند عرضها للجمهور، مثل السهرة التليفزيونية التى قدمتها فى بداياتها بعنوان "نونة الشعنونة"، وكذلك مسلسل "نونة المأذونة"، الذى قدمته عام 2011، بالإضافة إلى مسلسل "سارة".وتسهم شركة حنان ترك، التي تحمل نفس الاسم "نونة"، في ابتكار فكرة وشخصيات المسلسل وكتابة السيناريو.وكشف مصدر، لـ"الدستور"، أن حنان تدرس تقديم شخصية "نونة" من خلال حواديت للأطفال عبر الإذاعة.