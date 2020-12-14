غدًا.. محاكمة متهم بقضية أحداث قسم مدينة نصر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى، غدًا الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول، مدينة نصر".وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.