حكومة الإمارات تعتمد إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان

اعتمدت حكومة دولة الإمارات، اليوم الإثنين، إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الهيئة الجديدة "ستراقب ملف حقوق الإنسان، وتنسق مع كل الجهات المعنية داخليًا وخارجيًا للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف".وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الهيئة تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها وسيكون للهيئة وفق القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المادي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.وأضافت الوكالة أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان سيعزز من مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، باعتبارها آلية وطنية تسترشد في عملها بمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.