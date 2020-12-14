بومبيو: الحكومة السودانية تتخذ خطوات لرسم مسار جديد جرىء

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان له اليوم الإثنين، بالحكومة السودانية التي يقودها مدنيون، قائلا إنها تتخذ خطوات "لرسم مسار جديد جريء" بعيدا عن نظام الديكتاتور القديم عمر البشير (على حد وصفه).ورفعت الولايات المتحدة رسميًا، اليوم الإثنين، اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة من شأنها أن تحرر البلاد دبلوماسيًا واقتصاديًا.وأعلنت السفارة الأمريكية في السودان عن دخول إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين.وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "انقضت فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما، ووقع وزير الخارجية إشعارًا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب أصبح ساري المفعول اعتبارًا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن شطب السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية نتيجة لإصلاحات الخرطوم في مجال تعديل القوانين.وكان السودان أوفى بكل مستحقات رفع اسمه من الإرهاب، حيث أودع مبلغ تعويضات الضحايا البالغ 335 مليون دولار.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر الماضي.ويعود إدراج اسم السودان على قائمة الإرهاب إلى سلوك النظام السابق في الخرطوم، والذي أطيح به في انقلاب، عقب احتجاجات شعبية في عام 2019.