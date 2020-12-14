ممرضة أمريكية بعد تناولها أول جرعة لقاح ضد كورونا: «آمن تماما» (فيديو)

يوم تاريخي.. لحظة تلقي ممرضة أول لقاح مضاد لكورونا في الولايات المتحدة تحت أنظار حاكم نيويورك.. وترامب يهنئ العالم pic.twitter.com/qTqDDc0Dln — قناة الحرة (@alhurranews) December 14, 2020

نشرت فضائية الحرة، منذ قليل، فيديو لحظة تناول ممرضة أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في أمريكا والتي تمت في ولاية نيويورك.وحضر تلقيح الممرضة الامريكية ساندرا ليندساي قسم العناية المشددة، وحاكم نيويورك اندرو كومو.وصرحت الممرضة بعد تناولها للقاح، بأنها بخير وأنها لم ترى أي اختلاف عن أخذ أي لقاح آخر.ووجهت حديثها لحاكم ولاية نيويورك: «اطمن أنا أشعر بشكل جيد»، موجهة الشكر للعاملين بالجيش الأبيض الذين كانوا يعملون جاهدين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.وأعربت عن سعادتها: «أشعر بالأمل والراحة اليوم، وعندي أمل في أن تكون هذه هي البداية فقط لنهاية جزء مؤلم جدا من تاريخ البشر والعالم»، مؤكدة «اللقاح آمن تماما».يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن إعطاء أول جرعة من لقاح فيروس كورونا ويهنئ الشعب الأميركي.