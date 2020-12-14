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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مطروح» تبحث شكوى صاحب «بلكونة الكوبري» (صور)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:31 م
محافظ مطروح يلتقي
محافظ مطروح يلتقي مالك عقار تقاطع كوبرى الحمام مع شرفة منزله
ياسمين شعيب
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استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه المواطن محمد الحلوانى مالك عقار تقاطع كوبرى الحمام مع شرفة منزله بمنطقة مسجد عسكر بالحمام.

جاء ذلك لسرعة بحث شكواه والعمل على حلها، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى.

وكان تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لتقاطع كوبري تحت الإنشاء بمدينة الحمام مع شرفة منزل، وعلى الفور قام محافظ مطروح بالاستجابة ولقاء المواطن لبحث شكواه.

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