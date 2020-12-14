«مطروح» تبحث شكوى صاحب «بلكونة الكوبري» (صور)

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه المواطن محمد الحلوانى مالك عقار تقاطع كوبرى الحمام مع شرفة منزله بمنطقة مسجد عسكر بالحمام.جاء ذلك لسرعة بحث شكواه والعمل على حلها، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى.وكان تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لتقاطع كوبري تحت الإنشاء بمدينة الحمام مع شرفة منزل، وعلى الفور قام محافظ مطروح بالاستجابة ولقاء المواطن لبحث شكواه.