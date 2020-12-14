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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فلسطين: أمريكا تحارب لحرمان ضحايا إسرائيل من العدالة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:09 م
رياض المالكي
رياض المالكي
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أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ضرورة حماية قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة.

جاء ذلك خلال مشاركة المالكي، اليوم الإثنين، في اجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال المالكي- خلال كلمته- "واجبنا كدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية هو ضمان قدرة المحكمة على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة، وإنه لشرف لي أن أخاطب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن دولة فلسطين في هذا المنعطف الحرج.. وهي مسؤولية كبيرة للتحدث نيابة عن شعب عانى وما زال يعاني من جرائم الاحتلال، والتشريد والحرمان من الحقوق منذ أكثر من 70 عامًا في انتظار العدالة، والبحث عن سبل تحقيق المساءلة والإنصاف، ودور المحكمة في الوفاء في ولايتها".

وأشار المالكي إلى التهديدات الصادرة عن الإدارة الأمريكية، التي تسعى من خلالها إلى تقويض المحكمة والمساس باستقلالها، وإلى ما توفره هذه الإدارة من دعم مطلق لحليفتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الولايات المتحدة تحارب كل المساعي القانونية والدبلوماسية بهدف حرمان ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من العدالة والحماية، وتوفير الحصانة.

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