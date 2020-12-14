أسوان: فرق للتدخل السريع للتعامل مع المواطنين بلا مأوى

عقدت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، اجتماعا بحضور مديري الجهات المعنية حيث تقرر إنشاء فرقة للتدخل السريع تضم هذه الجهات مع إلزامها بارتداء زي موحد حتى يتسنى توجيه كل حالة إلى مكانها الصحيح، وللمساعدة على القضاء نهائيًا على ظاهرة التسول بالمحافظة حفاظًا على الشكل الحضاري للمحافظة، وكذا القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، والتي تعد آفة تهدد السلام الاجتماعي.وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان بتوفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والمعيشية للمواطنين الذين بلا مأوى للقضاء على ظاهرة التسول، والتي رصدها المحافظ أثناء إحدى جولاته الميدانية في نهاية نوفمبر الماضي.وأكدت غاده أبوزيد بأن فرق التدخل السريع ستساهم في حماية أطفال الشوارع من مخاطر التعرض للعديد من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية، موضحة بأن فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي سيقوم بمتابعة حالات بلا مأوى بعد استقرار حالتها الصحية تمهيدًا لإيداعه بدور الرعاية الاجتماعية.