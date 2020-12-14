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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جيبوتي تدين حادث استهداف ناقلة نفط في مدينة جدة السعودية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:07 م
ناقلة نفط
ناقلة نفط
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أعربت جمهورية جيبوتي عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة بالسعودية، مشيرة إلى أن هذا العمل ليس استهدافا للمملكة ومرافقها الحيوية فحسب، وإنما استهداف لأمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي‎.

وأكد سفير جيبوتي بالرياض ضياء الدين سعيد بامخرمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين- تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن مصالحها وعن استقرار وأمن المنطقة.

وكان مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، قد أعلن- في وقت سابق اليوم- تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود بجدة، في الدقائق الأولى من صباح اليوم الاثنين، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.

وأوضح المصدر أن الحادث يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

وأكد خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرُّض لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.

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