إندونيسيا تدعو إلون ماسك إلى إنشاء قاعدة إطلاق صواريخ على أراضيها

دعت إندونيسيا رئيس "تيسلا" إلون ماسك إلى إقامة قاعدة إطلاق لصواريخ شركته "سبايس إكس" في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا، على ما أعلنت السلطات في جاكرتا.وقال الناطق باسم وزارة تنسيق الشئون البحرية والاستثمارات جودي ماهاردي إن "إندونيسيا تضم مناطق كثيرة قرب خط الاستواء".وأوضح لوكالة فرانس برس أن "كلفة إطلاق سبايس إكس ستكون أدنى لأن الأقمار الاصطناعية لن تحتاج إلى المناورة من أجل تصحيح مدارها على خط الاستواء".ودعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو رسميا إلون ماسك، ثاني أثرى أثرياء العالم، إلى التفكير في إقامة مشروع فضائي في إندونيسيا، وذلك خلال محادثة هاتفية الجمعة.وأعلنت وكالة الفضاء الإندونيسية العام الماضي عن مشروع لبناء موقع فضائي في جزيرة بياك قبالة سواحل بابوازيا، وقد أجرت محادثات مع شركاء أجانب.وأطلقت "سبايس إكس" الأسبوع الماضي في تكساس نموذجا تجريبيا من صاروخها العملاق "ستارشيب" سرعان ما تحطم بعدها. لكن إلون ماسك أشاد بتحقيق تقدم في هذا المشروع التجريبي.وقد ناقش إلون ماسك وجوكو ويدودو، مع وزير تنسيق الشئون البحرية والاستثمارات لوهوت ب.بانجايتان، أيضا فرص الاستثمار المتاحة أمام "تيسلا" في إندونيسيا، وفق بيان صحافي.وتبدي الشركة الأميركية اهتماما بمخزونات النيكل الشاسعة في إندونيسيا، وهو معدن مستخدم في صنع بطاريات سياراتها.ورد ماسك على دعوة الرئيس الإندونيسي عبر الإعلان عن توجه أحد فرقه إلى إندونيسيا في يناير 2021 لاستكشاف كل الفرص لهذا التعاون، وفق الوزارة.