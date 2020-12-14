العراق وبريطانيا تبحثان التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز

أكدت المملكة المتحدة، استعدادها لزيادة حجم التعاون المشترك مع العراق في قطاعات صناعة النفط والغاز والطاقة.جاء ذلك خلال استقبال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم الاثنين، السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي.وبحث الجانبان - وفقا للوكالة العراقية للأنباء "نينا" - سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع النفط والغاز بما يخدم المصالح المشتركة.وأكد الوزير العراقي - خلال اللقاء - أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع بريطانيا وتطويرها في كافة المجالات لاسيما في قطاع صناعة النفط والغاز.