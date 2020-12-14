أبوالغيط يهنئ السودان على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

هنأ أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وجميع أهل السودان، على رفع اسم جمهورية السودان بشكل رسمي ونهائي من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وأعرب أبوالغيط، في بيان صادر اليوم الإثنين، عن ثقته في أن هذه الخطوة ستفضي إلى فتح فصل جديد في وضعية السودان، وتمكينه من تعظيم علاقاته مع مؤسسات التمويل الدولية، وجذب مزيد من الاستثمارات ورءوس الأموال الخارجية، وتطبيع مجمل علاقاته الاقتصادية على الصعيد الدولي.وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن أبوالغيط شدد بهذه المناسبة على أهمية استمرار الجهود الدولية المتناسقة لمساندة السودان، ودعمه في سبيل تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية التي يواجهها لعبور صعاب هذه المرحلة الانتقالية الهامة.واستذكر المصدر الموقف الثابت الذي كانت الجامعة العربية قد تبنته منذ البداية، بخصوص رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والجهود التي قامت بها لمطالبة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالقيام بهذه الخطوة.