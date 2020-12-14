«ما بدا لك».. ديوان جديد لـ أمين حداد

صدر حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، ديوان جديد للشاعر أمين حداد، بعنوان "ما بدا لك"، والغلاف من تصميم الفنان وليد طاهر.ومن أجواء الديوان نقرأ: "أنا ابنُ مصرَ بعطفها وقهرها. عشتُ في عاصمتِها في جنوبِها وغربِها وشرقِها. وُلدتُ في الحلمية الجديدة وعشتُ طفولتي في الإمام الشافعيّ، جزيرةِ الأحياءِ، بين الجيرةِ والمدارس والقبور والموالد والنذور وعودة أبي من المعتقل، وعشتُ مراهقتي وشبابي في مدينة الطلبة بين إمبابة والمهندسين ألعبُ الكرة في الشارع وأذهبُ للسينما وأعودُ في الليلِ بردانًا أغنّي لضيفِ الخيال وأنا أفركُ يديَّ وأتمنّى أن أحب".وتوالد لدى أمين حداد حب الشعر من الصغر فهو ابن للشاعر المصري والد الشعراء فؤاد حداد، وبدأ كتابة الشعر وهو في الثالثة والعشرين من عمره وله عدة دواوين شعرية: "ريحة الحبايب" صادر في عام 1990، "حلاوة الروح" صادر في عام 1998، "في الموت هنعيش" صادر في عام 2003، و"بدل فاقد" صادر في عام 2008، إلى جانب مجموعة قصصية للأطفال تحت عنوان "الجو جميل" صادرة في عام 2007.