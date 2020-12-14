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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الأمم المتحدة تشيد بدور الإمارات تجاه الشعوب المحتاجة للغذاء

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:13 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أشادت الأمم المتحدة بالدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات تجاه الشعوب المحتاجة للغذاء، وذلك من خلال مؤسساتها وجمعياتها الخيرية والإنسانية التي تصل إمداداتها ومساعداتها إلى مختلف شعوب الدول الفقيرة دون تمييز، خاصة دول العالم الثالث والدول الإفريقية تحديدًا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين، ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وناقش الجانبان- خلال اللقاء- دور المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية في مد يد العون والمساعدة إلى الشعوب والمجتمعات الفقيرة خاصة في ظل جائحة "كورونا"، حيث تواجه كثير من المجتمعات مشكلات صعبة في الحصول على الدواء والغذاء في مثل هذه الظروف الطارئة.

وأشار المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إلى المهام الإنسانية التي تقوم بها مدينة دبي لمساعدة الشعوب وتوصيل المواد الغذائية الأساسية جوًا وبحرًا، على الرغم من صعوبة المواصلات وحركة الطيران في ظل الظروف المستجدة.

وأعرب عن تقديره وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية البالغ لجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعته الشخصية لهذا العمل الإنساني النبيل الذي ينم عن روح الأصالة وصدق القيم الإنسانية.

ونوه بيزلي بأهمية دبي خاصة، ودولة الإمارات عمومًا كمركز لوجستي عالمي يتم من خلاله إيصال جميع المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها حول العالم دون أى صعوبات أو عراقيل.

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