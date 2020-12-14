أسماء الفائزين بجولة إعادة انتخابات النواب في الغربية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس النواب 2020، وجرت في 13 محافظة، تحت إشراف قضائي كامل.واعتمدت الهيئة المحضر الخاة بالنتائج، وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (90) لسنة 2020، باعتماد محضر الجهاز التنفيذي ونتيجة انتخابات محافظات تلك المرحلة.وفي محافظة الغربية فاز:في الدائرة الأولى:عبدالمنعم ابراهيم ابراهيم مستقبل وطنسمير جابر محمود عيسى، مستقبل وطن.غباشي محمد بدوي بدير، مستقبل وطن.وفي الدائرة الثانية:سامح فتحي إسماعيل حبيب، مستقبل وطن.محمد احمد محمد يوسف، مستقل.وفي الدائرة الثالثة:عبد الله أحمد السيد الشيخ، مستقل.وفي الدائرة الرابعة:محمود عبدالسميع حسن الشامي، مستقبل وطن.أحمد بلال سعد البرلسي، التجمع الوطنى التقدمى.وفي الدائرة الخامسة:حامد جلال حامد، مستقبل وطن.إبراهيم محمد عبد الله الديب، مصر الحديثة.وفي الدائرة السادسة:أحمد عبد الحكيم يوسف دراج، مستقل.وفي الدائرة السابعة:محمد سعد بدراوي عوض، مستقبل وطن.مصطفى راغب علي أبوزيد، مستقبل وطن.عامر حامد عامر، مستقبل وطن.