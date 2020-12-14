«بُناة مصر الرقمية» مبادرة لتأهيل شباب المهندسين للقيادة

«بُناة مصر الرقمية» هي مبادرة فريدة من نوعها أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم الإعلان عنها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المنشآت التعليمية في سبتمبر٢٠٢٠، وتندرج المبادرة تحت محور "بناء الإنسان المصري" وهو أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية.تسعى مبادرة بُناة مصر الرقمية إلى تمكين الجيل القادم من الشباب المصري خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.المبادرة هي منحة مجانية تقدم لألف طالبٍ متفوقٍ سنويًا من خريجي كليات الهندسة أقسام حاسبات أو الكترونيات أو اتصالات أو طبية أو كليات حاسبات ومعلومات أو كليات علوم رياضة قسم حاسب آلي، والذين سيتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة ليبدأ إعدادهم بصفتهم كوادر شابة في عدة مجالات، منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، علاوة على ذلك سيتم إلحاقهم ببرنامج تدريب خاص بتنمية المهارات القيادية والإدارية ومن شأنه إعداد قادة مؤهلين للعمل في الهيئات المسئولة عن تحويل مصر إلى دولة رقمية من الطراز الأول، وسيتم ذلك باستخدام أحدث التقنيات في عملية التعلم ومن خلال تواجد الطلبة في حرم جامعي متطور مواكب في إمكانياته لأحدث الجامعات الذكية.وتعد الأهداف الاستراتيجية للمبادرة هي بناء كوادر تقنية متميزة وتنمية القدرات الإبداعية من حيث روافد التطبيقات التكنولوجية الحديثة عالية القيمة، وتطوير مهارات خريجي الجامعات ليكونوا رواد في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع توفير بيئة محفزه علي الإبداع والتميز، وبناء الشخصية من خلال أنشطة ثقافية ورياضية وإجتماعية.. بالإضافة إلي تطوير مهارات الأكاديميين من حيث توفير فرص تبادل الخبرات لأساتذة الجامعات للاستفادة من الخبرات والكفاءات بالجامعات المرموقة عالميًا، مع بناء شراكة فعالة طويلة الأجل مع الشركات الدولية والجامعات المتخصصة لإتاحة فرص بناء خبرات عملية.تُنفَذ المبادرة بالتعاون مع عدد من كبرى الجامعات الدولية المتخصصة في المجالات التقنية الحديثة وشركات محلية وعالمية عاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تنمية المهارات القيادية أو اللغوية، إذ تمنح تلك الجامعات العالمية شهادة الماجستير التقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو شهادة الماجستير المهني طبقًا للشهادة التي تقدمها الجامعة، أما فيما يخص دور الشركات فإنها تقوم بالعديد من الأنشطة، منها عقد ورش عمل تطبيقية في المجالات التكنولوجية المختلفة والمساهمة في إثراء العملية التعليمية وتوفير دورات تدريبية لتطوير مهارات الطلاب ومنحهم شهادات عملية معتمدة بعد استيفائهم التدريب، كما يحصل كل طالب على شهادة في مهارات القيادة والإدارة وشهادة إجادة اللغة الإنجليزية من شركات عالمية متخصصة.وبعد انتهاء مدة المنحة وإتمام الطلاب لمشاريع التخرج والتي سيتم تنفيذها في أحد المشاريع القومية العملاقة أو مشاريع الشركات العالمية أو باعتبارها مشاريع تأسيس شركة ناشئة، وبعد حصولهم على كافة الشهادات المذكورة، يكونون بذلك مؤهلين على أعلى مستوى للعمل في مشروعات التحول الرقمي ودعم بناء مصر الرقمية أو للعمل في كبرى الشركات التكنولوجية المصرية والعالمية أو في مجال البحث والتطوير بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.يضم البرنامج الأكاديمي عشر مواد بإجمالي ٣٠ ساعة معتمدة شاملة مقرر مشروع التخرج. تُدرّس في الفصل الدراسي الأول ومدته أربعة أشهر المواد الأساسية للمجال وعددها أربع مواد، وتُدرّس في الفصل الدراسي الثاني مواد التخصص (ثلاث مواد)، وتستمر دراسة مواد التخصص في الفصل الدراسي الثالث. كما يقوم الطلاب في الفصل الدراسي الثالث بإتمام تنفيذ مشروع التخرج.