رئيس حي المنتزه ثان يتفقد أول مربع إنارة عامة بمنطقة العصافرة

تفقدت إدارة الكهرباء بحي المنتزه ثان بالإسكندرية، تحت إشراف اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، اليوم، أول مربع إنارة عامة بمنطقة العصافرة قبلي بدءًا من شارع 13 وصولًا إلى شارع 17 بمتفرعات 45 وفقًا لخطة تطوير العشوائيات ورفع كفاءتها.جاء المرور للتأكد من سلامة التوصيلات وتمام العزل وأعمال التركيبات بالمربع بمعرفة لجنة إطلاق التيار الكهربائي المُشكلة من ممثلي الإضاءة العامة وإدارة الكهرباء بالمنتزه ثان، وذلك تمهيدا لعملية إطلاق التيار من قِبل قطاع الشبكات.وتأتي تلك الأعمال في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واستكمالا لخطة الدولة في التطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية غير المخططة بصورة متكاملة، ولرفع المعاناة عن أهالي الإسكندرية في المناطق العشوائية، ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق وأعمال إنارة الشوارع بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية.