هجوم إلكتروني يستهدف شركة نرويجية لتشغيل السفن السياحية

تعرضت شركة تشغيل السفن السياحية النرويجية "هورتيجروتن" لعملية قرصنة إلكترونية واسع النطاق، فيما توقفت العديد من أنظمتها عن العمل منذ مساء أمس الأحد.ولم يكن الموقع الإلكتروني لهورتيجروتن متاحا، اليوم الإثنين، وقال بيان من الشركة إنه يشتبه في أن الأمر يتعلق بقراصنة انترنت يطالبون بفدية.وكانت آخر مرة تصدرت فيها الشركة عناوين الأخبار في أغسطس جراء انتشار لفيروس كورونا على سفينتها السياحية "روالد أموندسن".وقررت الشركة في سبتمبر تعليق عمل كل سفنها السياحية حتى نهاية العام. ومن المقرر استئناف العمليات في يناير.