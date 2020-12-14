تعرف على الفائز بجولة إعادة انتخابات النواب في القليوبية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس النواب 2020، وجرت في 13 محافظة تحت إشراف قضائي كامل.واعتمدت الهيئة المحضر الخاصة بالنتائج وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (90) لسنة 2020، باعتماد محضر الجهاز التنفيذي ونتيجة انتخابات محافظات تلك المرحلة.وفي الدائرة الرابعة لمحافظة القليوبية فاز:درويش محمود محمد مرعي عن دائرة قليوب، مستقبل وطن.