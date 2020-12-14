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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قطار العياط يدهس طفلة أثناء عبورها السكة الحديد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:03 م
قطار العياط
قطار العياط
ندى حمدي
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لقيت طفلة مصرعها عقب دهس قطار الصعيد لها أثناء مروره بمدينة العياط.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم على مزلقان العياط، بجوار مستشفى الزهراء، وانتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين أن القطار أطاح بطفلة أثناء عبورها شريط السكة الحديد ما أدى لمصرعها حيث تحولت لأشلاء.

شرحت التحريات أن الطفلة تدعى "سلمى. أ"، 13 سنة، وأن القطار دهسها لحظة عبورها القضبان، ما أدى لمصرعها على الفور، وأضافت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

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