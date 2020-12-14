قبطان الناقلة المتضررة: زوارق صغيرة شوهدت قبل وقوع الانفجار قبالة ساحل السعودية

نقل حساب تليفزيون العربية على "تويتر" عن قبطان ناقلة نفط أصابها مصدر "خارجي" أثناء تفريغ حمولتها في ميناء جدة بالسعودية أن أحد خزانات الناقلة تضرر بفعل انفجار.وقال القبطان لقناة "العربية" أيضًا إن الانفجار الذي أصاب الناقلة "بي.دبليو راين" المملوكة لشركة هافينا كان "خارجيًا".