محافظ الشرقية يقدم مساعدات طبية ومالية لعدد من غير القادرين

منه على استكمال الدراسة الجامعية لأحد الشباب غير القادرين على تحمل نفقات التعليم، قدم محافظ الشرقية مساعدة مالية عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي للشاب المتضرر من عدم قدرته على تحمل نفقات الدراسة لاستكمال تعليمه الجامعي.



كما وجه المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لإحدى السيدات بالقطاع الخاص، نظرًا لظروف مرض زوجها وعدم قدرته على العمل، مع صرف إعانة مالية عاجلة لها لتدبير احتياجات أسرتها المعيشية.



وخلال لقائه مع الأهالي.. استمع محافظ الشرقية لشكوى أحد المواطنين من عدم قدرته على تحمل مصاريف أسرته والتي تتكون من 3 فتيات، وليس لديه مصدر دخل ثابت، ليوجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبدء في إجراءات استخراج معاش تكافل وكرامة له ليمثل مصدر دخل ثابت يستطيع من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.



كما قدم المحافظ مساعدة مالية عاجلة لإحدى السيدات والتي تتضرر من عدم قدرتها على بناء منزلها بعد أن تعرض للانهيار بسبب الأمطار، وليس لديها مسكن جديد، موجهًا مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جمعية الأورمان والمشاركة في إعادة بناء المنزل وتدبير كل احتياجات الأسرة.



وخلال اللقاء استمع محافظ الشرقية لشكوى أحد المواطنين من تضرره من وجود محل أسماك (شواية) بالعقار الكائن به تتسبب في انبعاث روائح كريهة وإلحاق ضرر صحي بأسرته، ليوجه المحافظ رئيس حي أول الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الصحة وشئون البيئة بالديوان العام باستصدار قرار غلق للمحل لعدم اتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.



كما وجه المحافظ بحصر شوايات الأسماك داخل الكتل السكنية بمدينة الزقازيق وإرسال خطابات إنذار لأصحابها والتجهيز لنقلها داخل الأسواق الحضارية المقامة بالمدينة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



أكد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع قوات الأمن بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة عقار آيل للسقوط بالمدينة ويمثل خطرًا داهمًا على المواطنين، بعد أن تقدمت إحدى السيدات بشكوى للمحافظ تتضرر فيها من تأخر تنفيذ قرار الإزالة الصادر للمنزل.



واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي والفعال بين الجهاز التنفيذي والمواطنين لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها فورًا في ضوء الإمكانيات المتاحة.

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لطفل يعاني من أمراض القلب، وتقديم العلاج والمتابعة الدورية لحالته المرضية لحين تماثله للشفاء، مع تقديم مساعدة مالية عاجلة لأسرته من مديرية التضامن الاجتماعي، بعد أن تقدمت أسرته بطلب للمحافظ بعدم قدرتها على تحمل نفقات علاج الابن المريض.وحرصًا