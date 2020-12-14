إيران: برنامج طهران الصاروخى غير قابل للتفاوض

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، إن برنامج طهران الصاروخي غير قابل للتفاوض وإن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "يعي ذلك جيدا"، وسنعود إلى التزاماتنا في الاتفاق النووي إذا عاد الطرف الآخر.وعلى ما يبدو يرى بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران مقدمة لمحادثات أوسع نطاقًا بشأن أنشطة طهران النووية والإقليمية وصواريخها الباليستية، وفقًا لما أوردته فضائية العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ينوي أن يطلق مفاوضات جديدة مع إيران، بالتشاور مع حلفاء واشنطن، مؤكدًا أن ذلك سيحدث فقط بعد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه دونالد ترامب.